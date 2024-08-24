РПЛ. «Зенит» не смог обыграть «Спартак» (0:0)

Матч «Зенит» – «Спартак» в 6-м туре РПЛ закончился нулевой ничьей.

С 62-й минуты петербуржцы играли в меньшинстве после удаления Страхини Эраковича за две желтые карточки.

«Зенит» закончил ничьей второй матч подряд. Команда лидирует в РПЛ с 14 очками после шести матчей. По итогам тура петербуржцев могут опередить «Динамо» и «Локомотив», у которых по 12 очков.

«Спартак» идет четвертым с 11 очками.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Удаление: Эракович, 62 – нет.

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