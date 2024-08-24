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РПЛ. «Зенит» не смог обыграть «Спартак» (0:0)

24 августа 2024, 19:30
327

Матч «Зенит» – «Спартак» в 6-м туре РПЛ закончился нулевой ничьей.

С 62-й минуты петербуржцы играли в меньшинстве после удаления Страхини Эраковича за две желтые карточки.

«Зенит» закончил ничьей второй матч подряд. Команда лидирует в РПЛ с 14 очками после шести матчей. По итогам тура петербуржцев могут опередить «Динамо» и «Локомотив», у которых по 12 очков.

«Спартак» идет четвертым с 11 очками.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Удаление: Эракович, 62 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (327)
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val69
1724517769
Жаль, что не выиграли.. Но сыграли достойно... Молодцы!
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...уефан
1724517779
...ну, что? Забрали у Зенита 2 очка и сами потеряли тоже 2. Нашла коса на камень). Но... Не всё так плохо... Могло быть лучше)...
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seth343
1724517821
Всё нормально, игра налаживается, состав наигрывается. Идём дальше.
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БАЗАРА НЕТ
1724517981
Спартак позорный хряк
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DVOK68
1724518061
Футбол не хоккей.Не так просто численное преимущество реализовать.Всё равно доволен игрой Спартака вообще и конкретно в этом матче!
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VVM1964
1724518136
Всех с хорошим матчем !!! Жаль не удалось додавить Зенит на последних минутах !( Ну, а б о м ж е й можно поздравить с приобретением хорошего вратаря, не он, то гореть бы вам точно !!!...
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oyabun
1724518276
Почему сегодня не победил Спартак? А по всем показателям должен был. Когда еще в первом тайме стало пахнуть жареным в дело вступило Чудо в черной форме вроде как судьи и стало сажать спартаковцев на желтые за совершенно пустяковые фолы. И в результате чтобы не дождаться очевидной при таком судействе красной, Станковичу пришлось менять лучших на данный момент игроков на тех кто "тоже может сыграть". Ну а дальше уже просто сыграла разница в классе тех кто был на поле с обеих сторон. Зобнин, Пруцев и Хлусевич игру никак не усилили. Плюс нам очень не хватало высокорослого форварда в штрафной соперника. И это уже, считаю ошибка Станковича. У тебя есть в команде Николсон и Жозе. В какой бы форме они не были, а при автобусе Зенита в последние 15 м
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neim
1724518350
Это не Зенит сыграл в ничью со Спартаком, а Спартак упустил шанс победить Зенит на его поле !
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...уефан
1724518353
...Латышонок и Барриос - эти двое сохранили ноль на табло для Зенита...
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R_a_i_n
1724518871
Котов помойных бомбит. Элита Питерская по десятку комментов наиадекватнейших уже настрочила)
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