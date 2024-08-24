Джикия перечислил страны, откуда у него есть предложения

Защитник Георгий Джикия рассказал о поиске новой команды.

– Ваше будущее. Что с новой командой?

– Я в активном поиске. Есть варианты, работаем над ними.

– В какой стране? Турция?

– Есть такой вариант. В России тоже есть предложения. Я бы хотел попробовать свои силы за границей, рассматриваю предложение из Турции.

– Есть варианты из топ‑5 чемпионатов Европы?

– Без громких слов. Рассматриваю турецкий чемпионат, он мне интересен. Хорошая лига, уровень. Есть еврокубки, болельщики, хорошие стадионы.

– Дзюба играл в Турции. Общались?

– Общались в Федей Кудряшовым. С Артемом – нет.

– «Локомотив»?

– Много что пишут. Провел в структуре клуба 10 лет, хорошая команда, не более.