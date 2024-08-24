Джикия перечислил страны, откуда у него есть предложения

Защитник Георгий Джикия рассказал о поиске новой команды.
– Ваше будущее. Что с новой командой?
– Я в активном поиске. Есть варианты, работаем над ними.
– В какой стране? Турция?
– Есть такой вариант. В России тоже есть предложения. Я бы хотел попробовать свои силы за границей, рассматриваю предложение из Турции.
– Есть варианты из топ‑5 чемпионатов Европы?
– Без громких слов. Рассматриваю турецкий чемпионат, он мне интересен. Хорошая лига, уровень. Есть еврокубки, болельщики, хорошие стадионы.
– Дзюба играл в Турции. Общались?
– Общались в Федей Кудряшовым. С Артемом – нет.
– «Локомотив»?
– Много что пишут. Провел в структуре клуба 10 лет, хорошая команда, не более.
- Джикия находится без клуба с июня, когда истек его контракт со «Спартаком».
- 30‑летний защитник в прошлом сезоне сыграл за красно-белых в 12 матчах.
Источник: «Матч ТВ»