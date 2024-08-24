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Джикия перечислил страны, откуда у него есть предложения

24 августа 2024, 20:00
7

Защитник Георгий Джикия рассказал о поиске новой команды.

– Ваше будущее. Что с новой командой?

– Я в активном поиске. Есть варианты, работаем над ними.

– В какой стране? Турция?

– Есть такой вариант. В России тоже есть предложения. Я бы хотел попробовать свои силы за границей, рассматриваю предложение из Турции.

– Есть варианты из топ‑5 чемпионатов Европы?

– Без громких слов. Рассматриваю турецкий чемпионат, он мне интересен. Хорошая лига, уровень. Есть еврокубки, болельщики, хорошие стадионы.

– Дзюба играл в Турции. Общались?

– Общались в Федей Кудряшовым. С Артемом – нет.

– «Локомотив»?

– Много что пишут. Провел в структуре клуба 10 лет, хорошая команда, не более.

  • Джикия находится без клуба с июня, когда истек его контракт со «Спартаком».
  • 30‑летний защитник в прошлом сезоне сыграл за красно-белых в 12 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Джикия Георгий
Комментарии (7)
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Иван Петров 1986
1724521013
Жаль что в испанию не зовут.
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alefreddy
1724521258
в итоге Никарагуа-там тепло
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САДЫЧОК
1724521867
А, кто это такой?
Ответить
...уефан
1724526054
...Жора, надо было играть в футбол, а не в дворцовые перевороты. Да, агенту своему спасибо скажи...
Ответить
alefreddy
1724526948
выбор огромный как бы у разбитого корыта не остаться и играть за еду
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neim
1724563144
Ещё пол года предложений подождать и можно смело бутсы на гвоздь вешать ))).
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Александр-Балашов-google
1724582752
Динамо Махачкала вот будущее Джикии.
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