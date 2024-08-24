Семак ответил, наиграл ли «Спартак» на победу в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает ничью против «Спартака» (0:0) в 6-м туре РПЛ справедливой.

– Сергей Богданович, четыре из пяти последних игр в Петербурге «Зенита» и «Спартака» завершились со счетом 0:0, три из них подряд. Видите ли вы в этом какую-то закономерность? В частности, в том, что соперники уважают друг друга настолько, что сковывают атакующий потенциал, хотя у обеих команд он великий. На разных этапах, конечно, по-разному, но тем не менее.

– Нет, не думаю, что нужно искать параллели. Несмотря на прошлые 0:0, при этом у нас было большое количество хороших моментов, владели огромным преимуществом в прошлом матче. А забитые мячи не всегда показатель того, кто был лучше на сегодняшний день. Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. По сегодняшнему матчу думаю, что результат справедливый.

Думаю, обе команды не наиграли на победу. Были моменты и у нас, и у «Спартака». Думаю, что команда, которая сегодня победила бы, [сделала бы это] не без доли везения или удачи в каких-то моментах. В целом результат закономерен по сегодняшнему матчу.