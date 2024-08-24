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  • Семак ответил, наиграл ли «Спартак» на победу в матче с «Зенитом»

Семак ответил, наиграл ли «Спартак» на победу в матче с «Зенитом»

24 августа 2024, 23:21
17

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает ничью против «Спартака» (0:0) в 6-м туре РПЛ справедливой.

– Сергей Богданович, четыре из пяти последних игр в Петербурге «Зенита» и «Спартака» завершились со счетом 0:0, три из них подряд. Видите ли вы в этом какую-то закономерность? В частности, в том, что соперники уважают друг друга настолько, что сковывают атакующий потенциал, хотя у обеих команд он великий. На разных этапах, конечно, по-разному, но тем не менее.

– Нет, не думаю, что нужно искать параллели. Несмотря на прошлые 0:0, при этом у нас было большое количество хороших моментов, владели огромным преимуществом в прошлом матче. А забитые мячи не всегда показатель того, кто был лучше на сегодняшний день. Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. По сегодняшнему матчу думаю, что результат справедливый.

Думаю, обе команды не наиграли на победу. Были моменты и у нас, и у «Спартака». Думаю, что команда, которая сегодня победила бы, [сделала бы это] не без доли везения или удачи в каких-то моментах. В целом результат закономерен по сегодняшнему матчу.

  • «Зенит» сохранил лидерство в РПЛ.
  • Следующий соперник петербуржцев – «Акрон».
  • «Спартак» не побеждает в Петербурге в РПЛ с 2012 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (17)
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1724531502
Зынид стал клупом одного игруна, без глушака только стыдливо отбиваться могут
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timon2401
1724532555
Совершенно согласен, но тем не менее, Спартак был ближе к голу...удивила игра Зенита в первом тайме..думал будет с точностью до наоборот
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VVM1964
1724533362
Ну собственно в этом комменте вся "дипломатия" лазурных - "Несмотря на прошлые 0:0, при этом у нас было большое количество хороших моментов, владели огромным преимуществом в ПРОШЛОМ матче" - ты зачем про прошлые матчи ? Скажи прямо -СЕГОДНЯ "ели ноги унесли" !!! ,,,
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konnikifow
1724535333
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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neim
1724537609
А баба Яга не согласна ! Как раз твой Зенит и не наиграл на победу, нечем было, а вот Спартак, будь немного по удачливее и смелее в атаке, вполне мог и победить.
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власик
1724560577
да, семаку нужно уходить. Команда абсолютно не способна играть в позиционной атаке много проигрывает в подборах . А самое главное - нет настроя выкладываться
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Каратель помойников
1724567120
Я же говорил, Богданыч превратился в физрука сырожу
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АЛЕКС 58
1724574235
Да ладно,подстилка мюллеровская.Скажи честго,отбились еле-еле,отскочили. И это на своей воровской арене
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