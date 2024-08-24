Губерниев дал прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

По его мнению, встреча на «Газпром Арене» завершится результативной ничьей.

«У меня ожидания такие, насколько релевантность состава «Зенита» окажется действенной. Футболистов много, скамейка лучше, чем у «Спартака». Да и выбор больше и лучше.

Ну, а для «Спартака», который в начале чемпионата выглядит не худо, это будет первая настоящая проверка. Кажется, что «Спартак» не уступит, почему‑то так думаю.

«Зенит» с Венделом и Глушенковым и без них – не то что две разные команды, но разница точно очевидна.

Думаю, что будет результативная ничья – 2:2. Надеюсь, что матч будет хорошим. Это украшение российского чемпионата», – сказал Губерниев.