Губерниев дал прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
По его мнению, встреча на «Газпром Арене» завершится результативной ничьей.
«У меня ожидания такие, насколько релевантность состава «Зенита» окажется действенной. Футболистов много, скамейка лучше, чем у «Спартака». Да и выбор больше и лучше.
Ну, а для «Спартака», который в начале чемпионата выглядит не худо, это будет первая настоящая проверка. Кажется, что «Спартак» не уступит, почему‑то так думаю.
«Зенит» с Венделом и Глушенковым и без них – не то что две разные команды, но разница точно очевидна.
Думаю, что будет результативная ничья – 2:2. Надеюсь, что матч будет хорошим. Это украшение российского чемпионата», – сказал Губерниев.
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Спартаковцы не побеждают в Петербурге с 2012 года.