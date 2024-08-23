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  • Титов ответил, станет ли уход Соболева потерей для «Спартака»

Титов ответил, станет ли уход Соболева потерей для «Спартака»

23 августа 2024, 16:45
3

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал готовящийся трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит».

– Вы говорили, что никто не вправе считать Соболева предателем – он не воспитанник «Спартака». Если сейчас Алекс уйдет, это будет потерей для команды?

– Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. И «Спартак» в свое время играл без Титова, Тихонова и Аленичева – и ничего.

– Но с ними было значительно лучше.

– И сейчас, без Соболева, команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдет, ничего сделать не смогу.

– То есть его уход потерей не будет?

– В данный момент – нет.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с командой с 23 июля.
  • «Спартак» и «Зенит» сыграют завтра, 24 августа.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Соболев Александр
Комментарии (3)
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alefreddy
1724423197
и без дельфина сейчас хорошо к тому же он дурковал на поле последнее время
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Cleaner
1724425371
Промес - вот потеря для Спартака. Теперь в команде нет ни брамантана, ни кокаина! Егор Титов в таких вещах дока!!!...)))
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