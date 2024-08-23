Титов ответил, станет ли уход Соболева потерей для «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал готовящийся трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит».
– Вы говорили, что никто не вправе считать Соболева предателем – он не воспитанник «Спартака». Если сейчас Алекс уйдет, это будет потерей для команды?
– Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. И «Спартак» в свое время играл без Титова, Тихонова и Аленичева – и ничего.
– Но с ними было значительно лучше.
– И сейчас, без Соболева, команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдет, ничего сделать не смогу.
– То есть его уход потерей не будет?
– В данный момент – нет.
- 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
- Клуб отстранил игрока от тренировок с командой с 23 июля.
- «Спартак» и «Зенит» сыграют завтра, 24 августа.
Источник: «РБ Спорт»