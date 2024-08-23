Титов ответил, станет ли уход Соболева потерей для «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал готовящийся трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит».

– Вы говорили, что никто не вправе считать Соболева предателем – он не воспитанник «Спартака». Если сейчас Алекс уйдет, это будет потерей для команды?

– Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. И «Спартак» в свое время играл без Титова, Тихонова и Аленичева – и ничего.

– Но с ними было значительно лучше.

– И сейчас, без Соболева, команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдет, ничего сделать не смогу.

– То есть его уход потерей не будет?

– В данный момент – нет.