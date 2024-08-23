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  • Жена Смолова развлечет болельщиков перед матчем «Динамо» – «Краснодар»

Жена Смолова развлечет болельщиков перед матчем «Динамо» – «Краснодар»

23 августа 2024, 14:22
11

Супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина выступит перед матчем 6-го тура РПЛ между «Динамо» и краснодарцами.

Истомина сыграет диджей-сет.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
  • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
  • Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

Жена Смолова выложила соблазнительные фото с Мальдив в купальнике

Жена Смолова недовольна жизнью в Краснодаре: «Я устала, много жалуюсь Федору»

Жена Смолова пожаловалась на бытовые трудности в Краснодаре: «Очень тяжело»

Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Смолов Федор
Комментарии (11)
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ilich55
1724414973
Неужели стриптиз или "цыганочка с выходом"?
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slavа0508
1724416724
Стриптиз бы исполнила .
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Иван Петров 1986
1724417625
Лучше бы сиськи показала.
Ответить
O-kolesov
1724425604
А заголовок обнадёживающий.
Ответить
Cleaner
1724425684
Что, СТРИПТИЗ будет???...)))
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Владимир-Патраков-vkontak
1724425688
И для вас убогих эти парни должны убиваться на поле?! Хамьё!
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Городовой
1724489289
Смолов теряет статус.И на поле, и в личной жизни.
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