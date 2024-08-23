Жена Смолова развлечет болельщиков перед матчем «Динамо» – «Краснодар»

Супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина выступит перед матчем 6-го тура РПЛ между «Динамо» и краснодарцами.

Истомина сыграет диджей-сет.

Смолов вернулся в «Краснодар» летом.

Он в браке с Истоминой с прошлого года.

Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

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