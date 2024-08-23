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Сперцян готов остаться в «Краснодаре»

23 августа 2024, 08:31
8

Полузащитник Эдуард Сперцян готов остаться в «Краснодаре». Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Армении и форвард Джон Кордоба уведомили «быков» о желании покинуть команду этим летом. По данным «Евро-Футбол.Ру», эта новость не соответствует действительности.

При этом, если поступит предложение от серьeзного европейского клуба, Сперцян действительно может покинуть «Краснодар».

  • 24-летний Сперцян сыграл за российскую команду 8 матчей в этом сезоне, отдал 2 передачи.
  • Он провел всю карьеру в «Краснодаре».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (8)
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SLADE2019
1724392206
Что значит от серьезного клуба? Судя по всему человеку весьма комфортно в Краснодаре. И в клубе, и в городе.
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Январь 59
1724395152
То уйду , то готов остаться, но если вдруг??-то уйду, а если (а если не понравится в новом клубе возьмете обратно?). И хочется и колется и страшно как то так. Видимо его агент выбивает новый контракт с повышением зарплаты, а никто особо не ведётся. А повторить участь Шапи и тем более Игнатьева не хочет.
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Скай
1724397534
с Соболевым пообщался, по ходу.
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ilich55
1724397769
Это в «Евро-Футбол.Ру» выдумывают, что Сперцян готов остаться в «Краснодаре». У Эдика и его агента надо спросить. Очевидно, что оба хотят денег, причём последний в первую очередь.
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zigbert
1724398173
Вряд ли к ним поступит предложение от серьезных клубов. Для Краснодара же такие новости не являются приятными.
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ss21
1724406309
Пусть едут, через два года нового Эдо воспитают, а Кордоба скоро сам на пенсию пойдет.
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odessakmv
1724406466
пересидел Эдик, давно надо было агенту свой денежный пыл поумерить, глядишь и втюхал бы куда-нибудь в середнячок в Голландию-Португалию для начала
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Garrincha58
1724414491
Да кому они нужны в Европе. Кордоба уже пенсионер типа Дзюбы, а армянин играет то не играет несколько матчей его смотрел за сборную так его там почти не видно
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