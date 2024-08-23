Полузащитник Эдуард Сперцян готов остаться в «Краснодаре». Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Армении и форвард Джон Кордоба уведомили «быков» о желании покинуть команду этим летом. По данным «Евро-Футбол.Ру», эта новость не соответствует действительности.

При этом, если поступит предложение от серьeзного европейского клуба, Сперцян действительно может покинуть «Краснодар».