Защитник «Крыльев» сравнил популярность «Зенита» и «Спартака» в Латинской Америке

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о популярности «Зенита» и «Спартака» в Латинской Америке.

– Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес мне рассказывал, что в Латинской Америке «Зенит» популярнее «Спартака». Подтвердишь или опровергнешь?

– Да, однозначно «Зенит» в Южной Америке знают больше, чем «Спартак». До недавних пор этот клуб постоянно участвовал в международных Кубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы.