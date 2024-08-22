Защитник «Крыльев» сравнил популярность «Зенита» и «Спартака» в Латинской Америке

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о популярности «Зенита» и «Спартака» в Латинской Америке.
– Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес мне рассказывал, что в Латинской Америке «Зенит» популярнее «Спартака». Подтвердишь или опровергнешь?
– Да, однозначно «Зенит» в Южной Америке знают больше, чем «Спартак». До недавних пор этот клуб постоянно участвовал в международных Кубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы.
- 25-летний чилиец перешeл в «Крылья Советов» в конце июля из клуба «Годой-Крус».
- Он провел за самарцев 3 матча, отдал 1 голевой пас.
Источник: «Чемпионат»