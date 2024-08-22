Широков рассказал, что его смущает в игре новобранца «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков прокомментировал игру новичка красно-белых Эсекьеля Барко.

– Вам нравится Барко?

– Пятьдесят на пятьдесят. Пока не было больших матчей, чтобы дать оценку. Смущает антропометрия. И еще смущают футболисты, которые возьмут мяч и бегают с ним по полю – таким, такое впечатление, отдельный нужен. Написал об этом Радимову, но у него есть претензии к другим футболистам.

«Барко, если о нем заговорили, не дадут так таскать мяч в больших матчах. Игрок хороший, разницу делает, но в матче с «Зенитом» попробуй так – Барриос мимо пробежит и будет случайно перелом», – добавил Широков.