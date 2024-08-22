Широков рассказал, что его смущает в игре новобранца «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков прокомментировал игру новичка красно-белых Эсекьеля Барко.
– Вам нравится Барко?
– Пятьдесят на пятьдесят. Пока не было больших матчей, чтобы дать оценку. Смущает антропометрия. И еще смущают футболисты, которые возьмут мяч и бегают с ним по полю – таким, такое впечатление, отдельный нужен. Написал об этом Радимову, но у него есть претензии к другим футболистам.
«Барко, если о нем заговорили, не дадут так таскать мяч в больших матчах. Игрок хороший, разницу делает, но в матче с «Зенитом» попробуй так – Барриос мимо пробежит и будет случайно перелом», – добавил Широков.
- 25-летний Барко провел в этом сезоне 5 матчей за «Спартак», забил 2 гола, отдал 3 передачи.
- Аргентинец ростом 166 см был приобретен московским клубом у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»