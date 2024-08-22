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  • Широков рассказал, что его смущает в игре новобранца «Спартака»

Широков рассказал, что его смущает в игре новобранца «Спартака»

22 августа 2024, 19:06
14

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков прокомментировал игру новичка красно-белых Эсекьеля Барко.

– Вам нравится Барко?

– Пятьдесят на пятьдесят. Пока не было больших матчей, чтобы дать оценку. Смущает антропометрия. И еще смущают футболисты, которые возьмут мяч и бегают с ним по полю – таким, такое впечатление, отдельный нужен. Написал об этом Радимову, но у него есть претензии к другим футболистам.

«Барко, если о нем заговорили, не дадут так таскать мяч в больших матчах. Игрок хороший, разницу делает, но в матче с «Зенитом» попробуй так – Барриос мимо пробежит и будет случайно перелом», – добавил Широков.

  • 25-летний Барко провел в этом сезоне 5 матчей за «Спартак», забил 2 гола, отдал 3 передачи.
  • Аргентинец ростом 166 см был приобретен московским клубом у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Барко Эсекьель
Комментарии (14)
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Цугундeр
1724343480
Жжёт Рома , ничего не скажешь .) А Радимову зачем писать , и куда? У него же после свадьбы Tinder заблочен..)
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k611
1724343883
Месси что то рост не помешал классно играть.
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...уефан
1724344844
..."Не дадут таскать мяч по полю". Он неплохо с ним расстается с помощью передач, не жадный и поле видит, хотя... В субботу увидим...
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Хули я вам да
1724345062
С переломом Барриоса зени совсем будет тяжело
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andr45
1724345856
«Барриос мимо пробежит и будет случайно перелом» Типичная тактика и меринов и ****, то бишь «Zenitе») ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ВКУСНО ПАХНУТ)
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Spartak_forv@
1724347457
А что не так с антропометрией?Для его амплуа такие габариты даже в плюс,низкий центр тяжести и быстрая смена направления движения.Да и Барко латиноамериканец,как и Барриос,так что оба прекрасно знают как играют игроки их типажа.Да и о плотной, иногда даже грубой игре имеют представление:оба играли в чемпионате Аргентины,один за Боку,другой за Ривер,так что для них это будет свое дерби внутри дерби
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slavа0508
1724348469
Да что тут спорить в субботу посмотрим . что и как ...
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Шустик
1724348706
Срам спартаку!!!
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