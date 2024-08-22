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Радимов объяснил кризис «Крыльев Советов»

22 августа 2024, 08:23
1

Владислав Радимов порассуждал о проблемах «Крыльев Советов» на старте нового сезона.

  • Самарцы набрали 3 очка в 5 турах РПЛ и идут в зоне стыков.
  • Команда проиграла 6 из 7 матчей в чемпионате и Кубке.

«Рано или поздно Осинькин все равно уйдет из «Крыльев». Не бывает ничего вечного. Но я не думаю, что здесь дело в Осинькине.

Здесь в первую очередь дело в атакующем потенциале команды. Если раньше те ошибки, которые были в линии обороны, компенсировались атакующими действиями и впереди все время были футболисты высокого уровня, которые помогали Осинькину выжимать из них максимум, то сейчас этих футболистов впереди не хватает.

Соответственно, огромная нагрузка ложится на игроков обороны, которые не самого высокого уровня, они все время допускают ошибки – например, пара Солдатенкова и Евгеньева», – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Радимов Владислав
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1724309103
Достаточно убрать бестолкового Шитова из состава и голы сразу придут
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