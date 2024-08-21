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  • Мостовой: «Всем неприятно, что Соболев находится в «Спартаке»

Мостовой: «Всем неприятно, что Соболев находится в «Спартаке»

21 августа 2024, 18:50
28

Александр Мостовой оценил положение нападающего Александра Соболева в «Спартаке».

«С Соболевым сложилась непростая ситуация, но мы же не знаем всех нюансов, поскольку не находимся в команде.

Если Соболев действительно хотел уйти в «Зенит», то почему не ушел? Или, возможно, он хотел уйти туда с каким-то скандалом, но мы этого не знаем.

Сейчас всем неприятно, что он находится в команде, но не играет. Но при этом ни Александр, ни никто из руководства клуба не вышел и не сказал: он не играет по той или иной причине. Может быть, у него ситуация с контрактом решается. Во многих командах такое происходит.

Представьте, что было бы, если бы «Спартак» не разгромил в предыдущем туре «Факел», а проиграл. Поверьте мне, на следующий день все бы написали – а где Соболев? Почему Станкович не ставит Соболева? Так всегда в футболе. А теперь тишина, и Угальде начал забивать.

Впрочем, когда его в прошлом сезоне купили за 15 миллионов евро, а он не забивал, то все кричали – кого вы к нам привезли?» – заявил Мостовой.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (28)
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O-kolesov
1724257192
Почему ВСЕМ неприятно, я так даже рад, что он в спартаке.
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алдан2014
1724260825
И мостовой был в первых рядах кричащих..хотя у него есть свой любимчик,абаскаль
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andr45
1724261485
МОСТОВОЙ «Я не знаю уровень этого игрока[Угальде]. Единственное, что знаю, – переплата идет в три раза.» МОСТОВОЙ  «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная» МОСТОВОЙ «По поводу Угальде лично я не разделяю всеобщего ликования, что он сделал особенного? Он нападающий, и его задача — забивать. Посмотрите, как он забивал — все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые ворота»
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VVM1964
1724271993
Херню какую то написал - мы Ахмат не одолели, а про Соболева никто и не вспомнил - "отрезанный ломоть" и свою бесполезность и не желание играть он уже показал !!! (((
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