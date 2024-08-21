Мостовой: «Всем неприятно, что Соболев находится в «Спартаке»

Александр Мостовой оценил положение нападающего Александра Соболева в «Спартаке».

«С Соболевым сложилась непростая ситуация, но мы же не знаем всех нюансов, поскольку не находимся в команде.

Если Соболев действительно хотел уйти в «Зенит», то почему не ушел? Или, возможно, он хотел уйти туда с каким-то скандалом, но мы этого не знаем.

Сейчас всем неприятно, что он находится в команде, но не играет. Но при этом ни Александр, ни никто из руководства клуба не вышел и не сказал: он не играет по той или иной причине. Может быть, у него ситуация с контрактом решается. Во многих командах такое происходит.

Представьте, что было бы, если бы «Спартак» не разгромил в предыдущем туре «Факел», а проиграл. Поверьте мне, на следующий день все бы написали – а где Соболев? Почему Станкович не ставит Соболева? Так всегда в футболе. А теперь тишина, и Угальде начал забивать.

Впрочем, когда его в прошлом сезоне купили за 15 миллионов евро, а он не забивал, то все кричали – кого вы к нам привезли?» – заявил Мостовой.