Широков назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Роман Широков высоко отозвался о «Спартаке».

– «Спартак» одерживает одну победу за другой на старте. Возрождение?

– Я говорил вам, что команда может сплотиться вокруг одного человека – в данном случае, вокруг тренера – и дать результат. Но есть опасения, что все пойдет по привычному циклу.

Первый-четвертый матч – «Спартак», ты ли это? Пятый-восьмой – ах, да, все нормально. Соответственно, следующие три игры ключевые.

Мне, кстати, понравилось, как «Спартак» играл с «Факелом» и «Ахматом».

– Но в этом матче игроки гостей были обвинены в затяжке времени.

– Правильно делали. Им очки были нужны. Они добились ничьей. Мне «Спартак» понравился – играли в футбол, старались играть быстро, создавали моменты. Был футбол, а не тягомотина.

– Так мы дойдем до оценок, что это главный конкурент «Зенита».

– На данный момент да. «Факел» просто разорвали в одну калитку. В первом тайме могли забить 6-7 голов.