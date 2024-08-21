Гендиректор «Факела» сказал, в чем команда проигрывает всем соперникам в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сказал, что команда физически не готова бороться на требуемом уровне с соперниками по РПЛ.

– Мы, конечно, обеспокоены тем, что происходит, если команда проигрывает и не набирает очков. Видно, что команда физически не готова. Можно много говорить о всяческих перипетиях условий нашей работы, это тяжело назвать работой. Но, опять же, физически команда не готова на 100 процентов, чтобы составлять конкуренцию хоть кому‑нибудь. На данный момент.

– Это провал прошлого тренерского штаба?

– Не хочу обсуждать какие‑то провалы. Я констатирую факт. Сегодня, как по мне, целиком и полностью команда не готова физически, чтобы биться и бороться так, как мы делали это всегда. Мы имели и раньше ограничения в мастерстве, но сейчас мы не готовы вообще.