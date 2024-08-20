Угальде прокомментировал отстранение Соболева от «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался об отстранении партнера Александра Соболева.

– Когда Соболева отстранили, что ты почувствовал: облегчение из-за меньшей конкуренции или, наоборот, тебе не хватает этого?

– Это «Спартак» – здесь всегда есть конкуренция, напряжение и давление на игроков. Это нормально. Мне нужно просто продолжать делать то, что умею.

Соболева отстранили из-за желания перейти в «Зенит».

Петербуржцы договариваются о трансфере Соболева.

Угальде – 2-й бомбардир сезона РПЛ (4 гола).

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