Глава «Локомотива»: «Хотели бы видеть Зиньковского у себя»

Юрий Нагорных, глава совета директоров «Локомотива», не против видеть в клубе спартаковца Антона Зиньковского.
«Мы бы хотели видеть Антона Зиньковского в составе «Локомотива». Но сегодня это невозможно. Клуб хотел бы видеть большое количество ведущих российских игроков в составе «Локомотива». Думаю, они бы вписались в нашу систему подготовки.
Это часть нашей стратегии, о которой мы говорили с 2022 года. Хотели бы, чтобы лучшие российские футболисты раскрывались в системе «Локомотива». На сегодняшний день Зиньковский не наш игрок и никаких переговоров в соответствии с регламентом мы не ведем», – сказал Нагорных.
- В этом сезоне 28-летний футболист провел 7 матчей, отдал 3 голевые передачи.
- Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает полузащитника в 3 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»