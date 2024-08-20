Глава «Локомотива»: «Хотели бы видеть Зиньковского у себя»

Юрий Нагорных, глава совета директоров «Локомотива», не против видеть в клубе спартаковца Антона Зиньковского.

«Мы бы хотели видеть Антона Зиньковского в составе «Локомотива». Но сегодня это невозможно. Клуб хотел бы видеть большое количество ведущих российских игроков в составе «Локомотива». Думаю, они бы вписались в нашу систему подготовки.

Это часть нашей стратегии, о которой мы говорили с 2022 года. Хотели бы, чтобы лучшие российские футболисты раскрывались в системе «Локомотива». На сегодняшний день Зиньковский не наш игрок и никаких переговоров в соответствии с регламентом мы не ведем», – сказал Нагорных.