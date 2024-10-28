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  • Червиченко: «Спартак» побеждает только за счет судейства и падающей с неба халявы»

Червиченко: «Спартак» побеждает только за счет судейства и падающей с неба халявы»

28 октября 2024, 14:06
26

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил победу команды над «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«Ничего не меняется. Судьи выпрыгивают из штанов, пытаясь обеспечить «Спартаку» положительный результат. Все единоборства в пользу команды Станковича. Если футболист «Пари НН» хоть как-то касался игрока «Спартака» – это тут же штрафной. Москвичи окучивали соперника, как хотели, и свисток молчал. По-хорошему Мартинс вообще не должен был быть на поле во втором тайме. Его должны были удалить. Но в планы Москалeва это не входило.

А дальше всe, как обычно. Два дурака влетело в ворота «Пари НН» и всe. Тур в этот раз получился совершено идиотский. Это уже третья серьeзная ошибка голкипера. В «Ростове» вратарь ошибся, в «Оренбурге» и сейчас. Но у «Спартака» всe стабильно. Победы – это симбиоз судейского искусства и падающей с неба халявы», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Следующий соперник – ЦСКА (2 ноября).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (26)
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ScarlettOgusania
1730114724
что ж за день такой хороший выдался: с утра пуканы горят у Червя, Моста и Федунихи, для полного "покера" не хватает коммента Канчельскиса про "падающую с неба халяву"...)
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VVM1964
1730114916
Кто же ему так яйца то прищемил - ну говно и вранье так и прет из гниды !!! ((( Ну вчера Спартак по всем показателям переиграл НН ( при этом я не в восторге от его качества ), да где-то может и не логичные мячи забиты, но не забиты логичные !!!...Можно подумать у других команд по другому !... Судейство было далеко не самого лучшего качества, но у нас претензий к судьям не меньше !!!
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Anton1969
1730119616
Червиченко - позорник и болтун!!! Как рот свой открывает, так вонью и несёт!!!
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k611
1730121244
Обиженка. Задолбал уже.
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шахта Заполярная
1730121569
Если червь на гувно вышел, значит все не так уж и плохо. Мне так по кайфу когда его пучит, может лопнет.
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NewLife
1730122733
Червяк, даже не мечтай)
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FCSpartakM
1730124729
Очередное доказательство того, что Червяк даже матчи Спартака не смотрит, а тупо по обзору выводы делает.
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DOCTOR PENALTY
1730125895
Значит небо за нас.
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Спартачище
1730129622
Жирную жабу пучит Значит все хорошо
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slavа0508
1730132632
Ну и гнида завистливая .....
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