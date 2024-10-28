Червиченко: «Спартак» побеждает только за счет судейства и падающей с неба халявы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил победу команды над «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«Ничего не меняется. Судьи выпрыгивают из штанов, пытаясь обеспечить «Спартаку» положительный результат. Все единоборства в пользу команды Станковича. Если футболист «Пари НН» хоть как-то касался игрока «Спартака» – это тут же штрафной. Москвичи окучивали соперника, как хотели, и свисток молчал. По-хорошему Мартинс вообще не должен был быть на поле во втором тайме. Его должны были удалить. Но в планы Москалeва это не входило.

А дальше всe, как обычно. Два дурака влетело в ворота «Пари НН» и всe. Тур в этот раз получился совершено идиотский. Это уже третья серьeзная ошибка голкипера. В «Ростове» вратарь ошибся, в «Оренбурге» и сейчас. Но у «Спартака» всe стабильно. Победы – это симбиоз судейского искусства и падающей с неба халявы», – сказал Червиченко.