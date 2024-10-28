Черданцев рассказал о конфликте с Карпиным

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал об инциденте с Валерием Карпиным, когда тот работал на канале.

– У вас был конфликт с Карпиным, когда он вас изгнал.

– Он не изгнал. Начал предъявлять претензии прилюдно. Претензии беспочвенные и абсолютно в неприемлемой манере. Меня не удивляет, сколько футболистов от него ушло, ветеранов, взрослых футболистов. Много. Если такая же манера разговора в раздевалке…

– Что он сказал?

– Начал предъявлять мне претензию мелкую, не стоящую прилюдного разговора. И сделано это было не в той аудитории и форме, в какой можно было сделать.

– Вы не среагировали на гол?

– Да. Счет был 5:0 в пользу одной команды. Но чтобы понять, надо было знать, как все устроено в аппаратной. Монитор с трансляцией в одной стороне, монитор компьютера – в другой, ты не можешь смотреть одновременно в два места. Команды доигрывали, я отвернулся… Руководитель, прежде чем предъявлять претензии, сходи к техническому директору, чтобы понять, как все устроено и как минимизировать такие ситуации.

– Что вы ответили Карпину?

– Ничего. Встал и вышел. Вернусь к тому, с чего начал. Говорить публично, что я выключаю звук, – это неуважение к тем людям, которые в своей профессии добились не меньшего, чем Карпин в своей.