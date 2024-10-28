Дюков прокомментировал натурализацию Дугласа Сантоса

Президент РФС Александр Дюков высказался о присвоении российского гражданства защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

В будущем Дуглас перестанет считаться легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную России.

Сантос в «Зените» с лета 2019 года, когда перешел из «Гамбурга».

30-летний игрок стоит 12 миллионов евро.

– Принято решение, что Сантос стал гражданином России. Отношусь к этому положительно. Как можно по-другому относиться к желанию стать гражданином Российской Федерации? Только поддерживаю это.

Он подал заявление в соответствующие органы, указ подписан президентом. Дуглас достоин быть гражданином нашей страны.

По футбольной натурализации решение должно принять ФИФА.

– Может ли Дуглас Сантос получить вызов в сборную России?

– Это решение тренера. Когда он будет формировать состав, то должен руководствоваться исключительно соображениями готовности игрока, а не местом его рождения.

Если игрок является гражданином России, натурализован по всем футбольным правилам и нужен сборной, не вызывать его будет дискриминацией.