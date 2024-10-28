Дуглас Сантос: «С такой игрой «Зениту» будет очень сложно добиться целей»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Мы играли дома и, очевидно, не показали той игры высокого качества, к которой стремимся. С такой игрой будет очень сложно добиться наших целей, которые мы поставили в этом сезоне. Мы должны поднять голову повыше, прибавлять. Задачу мы не выполнили сегодня, надо сделать правильные выводы и идти вперед, показывая более качественный футбол.

Не хватило концентрации, последней передачи, завершения атак. И еще сегодня не хватило спортивной злости, которая просто необходима. Не хватило азарта и желания забить гол любой ценой. Это то, что необходимо улучшать, чтобы двигаться вперед», – сказал Дуглас.