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  • Карпин прокомментировал расширенный список сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Карпин прокомментировал расширенный список сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

28 октября 2024, 12:42
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по расширенному списку игроков на ноябрьский сбор.

  • 15 ноября Россия сыграет с Брунеем, 19 ноября – с Сирией.

– Многие наши легионеры попали в расширенный список сборной. Почему именно сейчас?

– Они все адаптировались к жизни в новых для себя странах. Братьям Миранчукам и Чалову уже не надо давать паузу на то, чтобы освоиться, а Сашу Головина мы и раньше вызывали.

– На этот раз не вызван Далер Кузяев. Почему?

– На эту позицию у нас много игроков, а ситуация у Гавра в чемпионате Франции сейчас непростая. Далер в последнее время еще и не всегда попадает в стартовый состав своего клуба. Решили не дергать его лишний раз.

– Как идет процесс восстановления Арсена Захаряна?

– Общался с представителями его команды. Он уже начал тренироваться в общей группе, скоро сыграет в официальном матче, но, естественно, форму еще не набрал, поэтому решили не вызывать.

– На прошлом сборе не было ни одного игрока лидирующего в чемпионате «Краснодара», теперь в расширенном списке их трое. Учитывая логистику, факт того, что сборной предстоит сыграть один из матчей в этом городе, может повысить их шанс на попадание в окончательную заявку?

– Да, в прошлый раз действительно не было ни одного. Во Вьетнаме с нами был Кривцов. С учетом того, что одна игра будет в Краснодаре, да, шансы попасть в окончательную заявку у них высоки.

– В расширенном списке 39 футболистов. Сколько останется в окончательном?

– Думаю, человек 26-27.

– Планируете ли вы сыграть двумя разными составами против Брунея и Сирии?

– Да, такие мысли есть. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось.

  • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
  • Карпин в команде с 2021 года.

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Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Cleaner
1730109603
Имитатор "работы" в сборной Валера Карпин...)))
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Красногвардейчик
1730110869
А где ж главный россиянин Сантос?!! Он тоже мечтал с детства с Брунеей сыграть))
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subbotaspartak
1730114911
Надо, братцы, расширяться, Чтобы в сборной не подраться, Не стареет интерес К полученью ЗМС...
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baggio80
1730118128
Да собрал бы уже 4 сборных и меду собойчик провели бы на пивко сыграли бы тем более есть кому в сборной пивко пить )))
Ответить
АЛЕКС 58
1730129631
Состав Дашка определяла?
Ответить
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