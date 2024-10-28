Журналистам посоветовали устроить тотальный бойкот Соболеву после его выходки

Юрист и агент Антон Смирнов отреагировал на поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева.
- Игрок после матча с «Локомотивом» (1:1) отказался общаться с московскими журналистами.
«Журналистская братия это все схавает? А я бы получил так Соболева, чтобы он был вынужден извиниться.
Варианты: на протяжении года не упоминать фамилию Соболева вообще нигде. Ни на ТВ, ни в прессе, ни в пабликах, ни в каналах.
Должна быть солидарность абсолютно всех. Вне зависимости от того, москвич ты или нет», – написал Смирнов.
- В конце августа Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
- В московском клубе он провел 4,5 сезона.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова