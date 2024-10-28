Журналистам посоветовали устроить тотальный бойкот Соболеву после его выходки

Юрист и агент Антон Смирнов отреагировал на поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Игрок после матча с «Локомотивом» (1:1) отказался общаться с московскими журналистами.

«Журналистская братия это все схавает? А я бы получил так Соболева, чтобы он был вынужден извиниться.

Варианты: на протяжении года не упоминать фамилию Соболева вообще нигде. Ни на ТВ, ни в прессе, ни в пабликах, ни в каналах.

Должна быть солидарность абсолютно всех. Вне зависимости от того, москвич ты или нет», – написал Смирнов.