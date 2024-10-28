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  • Журналистам посоветовали устроить тотальный бойкот Соболеву после его выходки

Журналистам посоветовали устроить тотальный бойкот Соболеву после его выходки

28 октября 2024, 12:20
7

Юрист и агент Антон Смирнов отреагировал на поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева.

  • Игрок после матча с «Локомотивом» (1:1) отказался общаться с московскими журналистами.

«Журналистская братия это все схавает? А я бы получил так Соболева, чтобы он был вынужден извиниться.

Варианты: на протяжении года не упоминать фамилию Соболева вообще нигде. Ни на ТВ, ни в прессе, ни в пабликах, ни в каналах.

Должна быть солидарность абсолютно всех. Вне зависимости от того, москвич ты или нет», – написал Смирнов.

  • В конце августа Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • В московском клубе он провел 4,5 сезона.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (7)
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k611
1730107823
А что у футболистов нет права отказаться от общения с журналистами?
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Cleaner
1730108526
Во время матча не называть фамилию Дельфина!!!...)))
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Борис34684
1730121141
Повезёт Соболеву, будет покой в душе и палкой в лицо тыкать никто не будет.
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vvv123
1730121997
Смотря с какими журналистами: с желтыми или зелеными?
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АЛЕКС 58
1730122207
Не выдержит дельфин голубой,сам будет к писакам напрашиваться на интервью.
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sined1951
1730227006
Этот Смирнов .показывает себя последней тварью и гнидой, живет одними скандалами и сплетнями. Ну не хочет человек отвечать на неумные и провокационные вопросы журналюг, это его право, и нечего устраивать какие-то бойкоты.
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