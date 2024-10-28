Калинин из «Факела» объяснил, почему нельзя считать «Зенит» позором российского футбола

Защитник «Факела» Игорь Калинин не согласен с болельщиками, называющими «Зенит» «позором».

«Я считаю, что неправильно использовать эту кричалку: «Зенит» – позор российского футбола». Почему они позор? Они чемпионы. Я не считаю «Зенит» позором нашего футбола. Я бы так не кричал, как это делают болельщики.

На войне все методы хороши, ведь главное – выиграть матч. И без разницы, какими методами пользуется «Зенит» ради побед. Их критикуют за то, что они сильные, а «Факел» критикуют, что мы какие-то не такие. Если мы хорошо сыграли, значит, противник сыграл плохо. Это люди… Пусть говорят, что хотят.

В российском футболе нет позора никакого. Как я могу сказать, что это есть? Я здесь играю много лет. Слово «позор» неприемлемо к футболу», – сказал Калинин.