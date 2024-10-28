Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Калинин из «Факела» объяснил, почему нельзя считать «Зенит» позором российского футбола

Калинин из «Факела» объяснил, почему нельзя считать «Зенит» позором российского футбола

28 октября 2024, 12:32
7

Защитник «Факела» Игорь Калинин не согласен с болельщиками, называющими «Зенит» «позором».

«Я считаю, что неправильно использовать эту кричалку: «Зенит» – позор российского футбола». Почему они позор? Они чемпионы. Я не считаю «Зенит» позором нашего футбола. Я бы так не кричал, как это делают болельщики.

На войне все методы хороши, ведь главное – выиграть матч. И без разницы, какими методами пользуется «Зенит» ради побед. Их критикуют за то, что они сильные, а «Факел» критикуют, что мы какие-то не такие. Если мы хорошо сыграли, значит, противник сыграл плохо. Это люди… Пусть говорят, что хотят.

В российском футболе нет позора никакого. Как я могу сказать, что это есть? Я здесь играю много лет. Слово «позор» неприемлемо к футболу», – сказал Калинин.

  • Сообщалось, что Калинин зимой был в трансферных списках «Зенита».
  • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
  • Сейчас команда идет 2-й.

Еще по теме:
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит» 1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит» 1
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Калинин Игорь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1730110871
Типичный пи***бол с окраины. ""
Ответить
VVM1964
1730115526
Не убедил !!! )))...
Ответить
Cleaner
1730118077
Калинин из «Факела» получил от Зенита бабла и сразу же объяснил, почему нельзя считать «Зенит» позором российского футбола...))))))))))))))))))))
Ответить
Veron_HS
1730119123
я тоже не считаю Зенит - позором российского футбола. Зенит - позор мирового футбола
Ответить
aaaaahhhh
1730128498
"На войне все методы хороши, ведь главное – выиграть матч. И без разницы, какими методами пользуется «Зенит» ради побед". - Этим все сказано. Вот поэтому и позор.
Ответить
Борис34684
1730201465
Мальчик хочет в зенит, тара та та та.
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
7
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
5
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
6
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
5
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+