Сулейманов объяснил нереализованный момент против «Зенита»: «Ноги кривые»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался после матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
- Игрок вышел на замену во 2-м тайме.
– Закономерный счет. Меня больше радует, что я вышел и сразу забили. Я и сам мог реализовать свой момент, рядом с «девяткой» пролетело, как вся жизнь у меня перед глазами. Но ничего страшного. Одно очко – это тоже плюс.
– Почему все‑таки мяч не оказался в воротах?
– Наверное, потому что ноги кривые (смеется). Пробил хорошо, но, к сожалению, так. Дай бог дальше буду забивать.
- «Зенит» остался на 2-м месте.
- «Локомотив» идет 3-м.
Источник: «Матч ТВ»