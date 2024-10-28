Сулейманов объяснил нереализованный момент против «Зенита»: «Ноги кривые»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался после матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Игрок вышел на замену во 2-м тайме.

– Закономерный счет. Меня больше радует, что я вышел и сразу забили. Я и сам мог реализовать свой момент, рядом с «девяткой» пролетело, как вся жизнь у меня перед глазами. Но ничего страшного. Одно очко – это тоже плюс.

– Почему все‑таки мяч не оказался в воротах?

– Наверное, потому что ноги кривые (смеется). Пробил хорошо, но, к сожалению, так. Дай бог дальше буду забивать.