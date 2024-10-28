Рабинер прокомментировал итог матча «Зенит» – «Локомотив»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил исход матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:1).

«Хороший матч, драйвовый. Ничья по делу – и статистика ударов, и визуальные впечатления это подтверждают. Хотя у Сулейманова и был в концовке потрясающий момент. Но на победу «Локомотив» все же не наиграл. Как и «Зенит».

Так или иначе, петербургский экзамен молодая красно-зеленая команда выдержала, не дрогнула. И бездарно проигранный матч «Химкам», когда «Локо» выиграл до игры и вышел на матч с большой и толстой сигарой (см. соотношение выигранных единоборств), стал для команды Галактионова хорошим уроком. В лютой мужской зарубе, что было очень важно, она сегодня не уступила, в игровых компонентах – тоже», – написал Рабинер.