Кузяев назвал лучшего одноклубника в карьере

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев составил список лучших партнеров в карьере.

«Лучший одноклубник за всю мою карьеру – Андрей Мостовой. Самая приличная левая нога была у Ярослава Ракицкого, а вот правая – у Клаудиньо. Игра головой? Конечно, Сердар Азмун.

Что касается самого быстрого игрока – это Арсен Адамов. Хотя за «Ахмат» со мной выступал крайний защитник Милад Мохаммади. Очень быстрый парень.

Самый крутой дриблинг у Александра Ерохина. Он на тренировках крутые штуки исполнял.

Лучший тренер? Мой отец. Мы работали вместе во Второй лиге», – сказал Кузяев.