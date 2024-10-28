Кузяев назвал лучшего одноклубника в карьере

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев составил список лучших партнеров в карьере.
«Лучший одноклубник за всю мою карьеру – Андрей Мостовой. Самая приличная левая нога была у Ярослава Ракицкого, а вот правая – у Клаудиньо. Игра головой? Конечно, Сердар Азмун.
Что касается самого быстрого игрока – это Арсен Адамов. Хотя за «Ахмат» со мной выступал крайний защитник Милад Мохаммади. Очень быстрый парень.
Самый крутой дриблинг у Александра Ерохина. Он на тренировках крутые штуки исполнял.
Лучший тренер? Мой отец. Мы работали вместе во Второй лиге», – сказал Кузяев.
- Далер во Франции с 2023 года.
- Кузяев 5 раз брал чемпионство с «Зенитом».
- 31-летний уроженец Набережных Челнов стоит 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»