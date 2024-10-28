Орлов назвал игрока «Зенита», который «запустил» себя

Комментатор Геннадий Орлов оценил некоторых игроков «Зенита».

Накануне петербуржцы сыграли с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

«Вендел играл после травмы, на это можно сделать скидку.

Но что происходит с Клаудиньо? Явно снизил к себе требования! Да, отдал голевой пас. Но в той ситуации игрок его уровня и должен так поступать. От него все ждут гораздо большей остроты! Был же эпизод, когда бразилец из выгоднейшей позиции запустил мяч гораздо выше створа. На пять метров!

Такого раньше не было. Клаудиньо, увы, себя запустил. Он не прогрессирует – на месте стоит!» – сказал Орлов.