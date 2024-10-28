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Орлов назвал игрока «Зенита», который «запустил» себя

28 октября 2024, 15:37
17

Комментатор Геннадий Орлов оценил некоторых игроков «Зенита».

  • Накануне петербуржцы сыграли с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

«Вендел играл после травмы, на это можно сделать скидку.

Но что происходит с Клаудиньо? Явно снизил к себе требования! Да, отдал голевой пас. Но в той ситуации игрок его уровня и должен так поступать. От него все ждут гораздо большей остроты! Был же эпизод, когда бразилец из выгоднейшей позиции запустил мяч гораздо выше створа. На пять метров!

Такого раньше не было. Клаудиньо, увы, себя запустил. Он не прогрессирует – на месте стоит!» – сказал Орлов.

  • Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
  • Летом его пытался купить «Фламенго».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Клаудиньо Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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Cleaner
1730119499
Орлов, а назови хоть одного игрока, который бы в Зените ПРОГРЕССИРОВАЛ???
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...уефан
1730120268
...прическа менялся, прицел сбивался)...
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baggio80
1730120727
Я заметил у зенита как только игрок получает Русский паспорт так он начинает хуже и хуже играть
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vvv123
1730121876
Клавке надо дать ремнем и проставить в угол!
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NewLife
1730122311
Он хотел уйти, ему не дали и он забил болт на игру, пока не найдет новый радужный клуб))
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ziborock
1730123437
Может "запустил В себя"?!)
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acor94
1730126292
Кстати, а где сейчас Гена? По тв не видно, только тут.
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АЛЕКС 58
1730129271
Не трогайте Клаву,она и так психованная!
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FWSPM
1730131679
Что просходит с Клаудинью? да то что он уже два года пытается свалить из помойки но у него забрали паспорт.
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Ziklop
1730135356
Гена где три ноль? Клава всегда Клоуном был! единичгые отрезки времени он играл на команду, а так он цирковой артист, на команду у него не получается играть не его это - футбол на большом поле....
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