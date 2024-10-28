Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Блогер Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО

28 октября 2024, 12:53
3

Михаил Литвин, блогер и участник Медиалиги, рассказал, как прошли его 15 суток в СИЗО.

  • Блогера наказали 15 сутками ареста за драку в матче Медиалиги.
  • Во время матча Медиалиги блогер бросился на трибуну болельщиков СКА. Они скандировали оскорбления в адрес Литвина.
  • Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

«Телефона у меня не было моего. Телефон забрали и выдавали только кнопочный, который давали на 15 минут на звонки. Общения не хватало с людьми, само собой. Именно без этого тяжело. Но я воспринял это для себя как ретрит, просветление. Я это все для себя сделал как челлендж. Для меня нужно было выйти из изолятора улучшенной версией Миши Литвина.

Что я мог для этого предпринять? Каждый день тренировки. Мне в передачке отправили коврик, на котором я *** пресс каждый день, спину качал, отжимался. В один день я себе сделал челлендж – тысячу раз нужно отжаться за день. Сделал. Это, оказывается, не так тяжело было.

Я ни разу в жизни книгу не читал. Я прочитал книгу целую, 680 страниц, братан! *** тезисов выделил для себя оттуда, столько цитат выдал! Даже название не скажу, чтобы, когда я цитаты из этой книги буду говорить, думали, что это мои цитаты.

Питание? Не ресторан. Тяжело было кушать. Я еще рыбу не ем, а там ее часто давали. Я ее просто на дух не перевариваю. И вот этот запах рыбы меня просто… Я из-за этого не мог кушать большинство еды», – сказал Литвин телеграм-каналу «Медийка».

Источник: Sport24
Медиафутбол
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VGreen
1730116399
"Я ни разу в жизни книгу не читал" - на этом всё понятно.
Ответить
Dr Metal
1730125946
Эта новость никому не интересна
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
7
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
5
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
7
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
5
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
Вчера, 20:12
1
Сергей стал лучшим тренером АПЛ в августе
Вчера, 19:59
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
Символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов
Вчера, 19:33
Моуринью назвал игрока «Реала» деревом
Вчера, 19:15
1
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+