Блогер Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО

Михаил Литвин, блогер и участник Медиалиги, рассказал, как прошли его 15 суток в СИЗО.

Блогера наказали 15 сутками ареста за драку в матче Медиалиги.

Во время матча Медиалиги блогер бросился на трибуну болельщиков СКА. Они скандировали оскорбления в адрес Литвина.

Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

«Телефона у меня не было моего. Телефон забрали и выдавали только кнопочный, который давали на 15 минут на звонки. Общения не хватало с людьми, само собой. Именно без этого тяжело. Но я воспринял это для себя как ретрит, просветление. Я это все для себя сделал как челлендж. Для меня нужно было выйти из изолятора улучшенной версией Миши Литвина.

Что я мог для этого предпринять? Каждый день тренировки. Мне в передачке отправили коврик, на котором я *** пресс каждый день, спину качал, отжимался. В один день я себе сделал челлендж – тысячу раз нужно отжаться за день. Сделал. Это, оказывается, не так тяжело было.

Я ни разу в жизни книгу не читал. Я прочитал книгу целую, 680 страниц, братан! *** тезисов выделил для себя оттуда, столько цитат выдал! Даже название не скажу, чтобы, когда я цитаты из этой книги буду говорить, думали, что это мои цитаты.

Питание? Не ресторан. Тяжело было кушать. Я еще рыбу не ем, а там ее часто давали. Я ее просто на дух не перевариваю. И вот этот запах рыбы меня просто… Я из-за этого не мог кушать большинство еды», – сказал Литвин телеграм-каналу «Медийка».