Шалимов объяснил, почему Станкович «зачехлил» Зиньковского

Бывший спартаковец Игорь Шалимов высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

28-летний футболист провел в этом сезоне 11 матчей, отдал 3 голевые передачи.

«Спартаку» предложили обменять Зиньковского на Сергея Пиняева из «Локомотива» с доплатой.

«Станкович зачехлил Зиньковского?

Из того, что я вижу на поле, – это спортивные причины. По тому, как Антон вышел в важнейшей игре чемпионата с «Динамо», когда соперник был в меньшинстве и надо было просто доиграть матч, сохранять мячи, вопросы есть большие. Были потери мяча, было непонимание со стороны Станковича, и в итоге Антон не выходил, а теперь вообще не попал в заявку. Скажу и то, что и при Слишковиче в конце прошлого чемпионата Зиньковский тоже мало играл и, по-моему, сам Антон говорил, что у тренера были претензии по тому, как он тренируется.

Ситуация серьезная, и выбираться из нее должен сам игрок. Надо прилагать усилия на тренировках, выгрызать свое место, возвращаться на уровень, когда Антон играл в основе – в тот период, например, когда в команде был Промес. А гадать о том, какие могут быть еще причины того, что Зиньковский сел в запас, не хочу – тут тот самый случай, когда на ситуацию надо смотреть изнутри», – сказал Шалимов.