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    • Шалимов объяснил, почему Станкович «зачехлил» Зиньковского

    Шалимов объяснил, почему Станкович «зачехлил» Зиньковского

    Бывший спартаковец Игорь Шалимов высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

    • Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».
    • 28-летний футболист провел в этом сезоне 11 матчей, отдал 3 голевые передачи.
    • «Спартаку» предложили обменять Зиньковского на Сергея Пиняева из «Локомотива» с доплатой.

    «Станкович зачехлил Зиньковского?

    Из того, что я вижу на поле, – это спортивные причины. По тому, как Антон вышел в важнейшей игре чемпионата с «Динамо», когда соперник был в меньшинстве и надо было просто доиграть матч, сохранять мячи, вопросы есть большие. Были потери мяча, было непонимание со стороны Станковича, и в итоге Антон не выходил, а теперь вообще не попал в заявку. Скажу и то, что и при Слишковиче в конце прошлого чемпионата Зиньковский тоже мало играл и, по-моему, сам Антон говорил, что у тренера были претензии по тому, как он тренируется.

    Ситуация серьезная, и выбираться из нее должен сам игрок. Надо прилагать усилия на тренировках, выгрызать свое место, возвращаться на уровень, когда Антон играл в основе – в тот период, например, когда в команде был Промес. А гадать о том, какие могут быть еще причины того, что Зиньковский сел в запас, не хочу – тут тот самый случай, когда на ситуацию надо смотреть изнутри», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии (4)
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    Конопляных дел мастер
    1729677563
    Испортил Антоха себе карьеру, вляпавшись в свинарню.
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    Oleg-Gazza
    1729680244
    Главное чтоб чубчик набриолиненный стоял!
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1729680404
    Ни один тренер не будет мариновать лучшего игрока просто так Антон пока беспокоился о своей причёски перестал прогрессировать а затем вовсе начал скатываться если за дело не возьмётся то дальше ещё хуже будет
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    k611
    1729684172
    Объективно просто сдал в игровом плане
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