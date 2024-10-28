Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Крыльями»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Краснодарцы победили в Самаре со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» – 3-я команда, выигравшая 10 матчей подряд в чемпионате России.

– Насколько тяжело далась игра?

– Очень тяжело. «Крылья» – очень хорошая команда, также поле было очень тяжелым. Минут 70 мы хорошо контролировали игру, в конце соперник раскрылся.

Немножко расстраивает, что пропустили, но самое важное, что победили.

– Случайный гол Кордобы является решающим моментом игры?

– Я не считаю, что гол случайный. Это его стиль игры и нацеленность на ворота. Он доработал момент и забил.

– У вас 10‑я победа подряд. Ставите какие‑то новые цели?

– Выиграть следующий матч. Нельзя останавливаться. То, что не наберешь сейчас, потом скажется в мае.