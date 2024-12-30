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    Черданцев перечислил заслуги Мусаева в «Краснодаре»

    Комментатор Георгий Черданцев высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

    – Вы удивлены лидерству «Краснодара» в чемпионате?

    – Они сыграли непредсказуемо, как и все команды. Никто не ожидал [клубного] рекорда по количеству победных матчей. Это заслуга и руководства клуба, которое доверило Мусаеву команду, но и самого Мусаева в том числе.

    – Зависим ли клуб от Кордобы?

    – Так можно сказать про любую команду в мире. В любом клубе есть суперигрок и ключевой футболист, без которого сложно играть. Зависим ли «Реал» от Винисиуса? Никто не будет так говорить. Он рано или поздно уедет, а «Реал» на этом не закончится.

    Хорошо, когда Кордоба есть. Но и без него клуб бы нашел другие возможности в атаке. Но Джон играет здорово, это факт. Хотя в последних матчах было видно, что длительные перелеты вывели его из нормальной формы.

    Я бы отметил Ленини и Виктора Са. Эти футболисты прибавили и выглядят стабильно. Это еще одна заслуга Мусаева. Он раскрыл тех футболистов, которых никто не воспринимал даже в качестве потенциальных лидеров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:39
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    Комментарии (9)
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    sv1969
    1735544514
    Интересно смог бы Мусаев перечислить заслуги Чердака?)))
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    FCSpartakM
    1735545552
    Да какие заслуги? Рекорд -это скорее стечение обстоятельств, ну не наиграли на эту серию они, просто в каких-то моментах судьи им благоугодны. В конце чемпа Мусаев в своем репертуаре опять все ответственные игры протухлит и все по кругу пойдет.
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    insider_retro
    1735549077
    Чердак любит пережёвывать пережёванное... Причём, может с таким же успехом впаривать про недостатки, заблуждения, отсутствие спортивного духа, неспособность управлять коллективом и т.д. и т.п....
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    The only one
    1735553396
    редкий случай, когда с ним можно согласиться
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    FROLL007
    1735555225
    Без Кордобы быки не лидеры.
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    andr45
    1735567673
    ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ ВАМ И ВАШИМ ЛЮБИМЫМ КЛУБАМ)
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