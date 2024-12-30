Черданцев перечислил заслуги Мусаева в «Краснодаре»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

– Вы удивлены лидерству «Краснодара» в чемпионате?

– Они сыграли непредсказуемо, как и все команды. Никто не ожидал [клубного] рекорда по количеству победных матчей. Это заслуга и руководства клуба, которое доверило Мусаеву команду, но и самого Мусаева в том числе.

– Зависим ли клуб от Кордобы?

– Так можно сказать про любую команду в мире. В любом клубе есть суперигрок и ключевой футболист, без которого сложно играть. Зависим ли «Реал» от Винисиуса? Никто не будет так говорить. Он рано или поздно уедет, а «Реал» на этом не закончится.

Хорошо, когда Кордоба есть. Но и без него клуб бы нашел другие возможности в атаке. Но Джон играет здорово, это факт. Хотя в последних матчах было видно, что длительные перелеты вывели его из нормальной формы.

Я бы отметил Ленини и Виктора Са. Эти футболисты прибавили и выглядят стабильно. Это еще одна заслуга Мусаева. Он раскрыл тех футболистов, которых никто не воспринимал даже в качестве потенциальных лидеров.