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    • Мостовой отреагировал на ситуацию с Зиньковским в «Спартаке»

    Мостовой отреагировал на ситуацию с Зиньковским в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака».

    «Удивлeн ситуацией с Зиньковским. Я удивлялся даже последние матчи, почему он не играет. Скорее всего, Антон начал искать себе команду, потому что ему нужно игровое время. Он наверняка не согласен выходить на замену на 15-20 минут.

    Думаю, там нет никакого конфликта, потому что Станкович – футбольный человек, не раз был в таких ситуациях. Но на месте футболиста я бы тоже искал какие-то выходы из ситуации. Зиньковский последний круг прошлого сезона был лучшим в «Спартаке». Нормальная футбольная ситуация», – сказал Мостовой.

    • Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».
    • 28-летний футболист провел в этом сезоне 11 матчей, отдал 3 голевые передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    andr45
    1729446011
    Интересно, что думает по этому поводу заместитель председателя Государственной думы Юрий Жюков? И почему заседание Государственной думы по вопросу Зиньковского было отложено?
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