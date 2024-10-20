Мостовой отреагировал на ситуацию с Зиньковским в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака».

«Удивлeн ситуацией с Зиньковским. Я удивлялся даже последние матчи, почему он не играет. Скорее всего, Антон начал искать себе команду, потому что ему нужно игровое время. Он наверняка не согласен выходить на замену на 15-20 минут.

Думаю, там нет никакого конфликта, потому что Станкович – футбольный человек, не раз был в таких ситуациях. Но на месте футболиста я бы тоже искал какие-то выходы из ситуации. Зиньковский последний круг прошлого сезона был лучшим в «Спартаке». Нормальная футбольная ситуация», – сказал Мостовой.