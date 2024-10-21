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    • Генич одним словом описал ситуацию Зиньковского в «Спартаке»

    Генич одним словом описал ситуацию Зиньковского в «Спартаке»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

    • Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».
    • 28-летний футболист провел в этом сезоне 11 матчей, отдал 3 голевые передачи.
    • «Спартаку» предложили обменять Зиньковского на Сергея Пиняева из «Локомотива» с доплатой.

    «Отсутствие Антона Зиньковского? Боль.

    Мне сказали, что это тренерское решение. Зиньковский зимой сменит клубную прописку. Выходы на замену Антона не удовлетворили тренера. Мне очень обидно. Я за то, чтобы Антоха играл.

    «Крылья Советов» стали бы для него идеальной площадкой», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии (5)
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    Мортус
    1729522248
    Всё то, что подобрали топ-клубы в "Крыльях", оказалось не лучшего качества. Товар возврату вполне подлежит. Ну а причёски шыкарные себе мастерить можно и в Самаре вполне.
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    FWSPM
    1729523514
    Если он перестал играть нормально виноват в этом не тренер. Выходы действительно были печальные
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    Литейный 4 (returned)
    1729524087
    Загубили парня в свинарнике! Гыгыгы
    Ответить
    Цугундeр
    1729525178
    «Крылья Советов» стали бы для него идеальной площадкой», – сказал Генич... Бывшая "площадка молодняка" в Куйбышеве скоро превратится в "дом призрения" ..(
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