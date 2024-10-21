Генич одним словом описал ситуацию Зиньковского в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.
- Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».
- 28-летний футболист провел в этом сезоне 11 матчей, отдал 3 голевые передачи.
- «Спартаку» предложили обменять Зиньковского на Сергея Пиняева из «Локомотива» с доплатой.
«Отсутствие Антона Зиньковского? Боль.
Мне сказали, что это тренерское решение. Зиньковский зимой сменит клубную прописку. Выходы на замену Антона не удовлетворили тренера. Мне очень обидно. Я за то, чтобы Антоха играл.
«Крылья Советов» стали бы для него идеальной площадкой», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.