Генич одним словом описал ситуацию Зиньковского в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

28-летний футболист провел в этом сезоне 11 матчей, отдал 3 голевые передачи.

«Спартаку» предложили обменять Зиньковского на Сергея Пиняева из «Локомотива» с доплатой.

«Отсутствие Антона Зиньковского? Боль.

Мне сказали, что это тренерское решение. Зиньковский зимой сменит клубную прописку. Выходы на замену Антона не удовлетворили тренера. Мне очень обидно. Я за то, чтобы Антоха играл.

«Крылья Советов» стали бы для него идеальной площадкой», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.