Ташуев готов принять Мостового на стажировку в «Ахмат»: «От Саши можно узнать много интересного»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не против принять на стажировку Александра Мостового.

«Не обсуждали с Мостовым возможную стажировку. У меня журналисты спрашивали про такую возможность, а я сказал, что никаких проблем не вижу. Готов с удовольствием поделиться тем, как мы работаем, но лично с Сашей пока не общались.

Если Саша или кто-то еще захочет к нам подъехать, пообщаться и посмотреть работу – не вопрос. Мы ничего не скрываем, наоборот люблю делиться и сам что-то узнавать. От того же Мостового можно узнать много интересного. Позвать его? Как я должен сказать: давай приезжай к нам, ха-ха? Если Саша обратиться, то я не откажу», – сказал Ташуев.