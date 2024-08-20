«Ювентус» арендует игрока «Милана»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю согласился на переход в «Ювентус» на правах аренды. По данным tuttomercatoweb.com, француз во вторник пройдет медосмотр в туринской команде.
За аренду «Ювентус» заплатит 3 миллиона евро. В соглашении предусмотрена опция выкупа игрока за 14 миллионов плюс еще 3 миллиона в виде бонусов. Также «Милан» получит 10% от сделки при следующей перепродаже игрока.
- 24-летний Калюлю пропустил значительное время в прошлом сезоне из-за травм, сыграв за клуб только в 11 матчах.
- Его контракт с «Миланом» действует до 2027 года.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.
Источник: tuttomercatoweb.com