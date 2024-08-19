Комментарий «Акрона» по поводу исчезновения эмблемы «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены»

Пресс-служба «Акрона» объяснила, почему клуб из Тольятти убрал эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса трибун «Самара-Арены».

«Мы не можем комментировать идею другого клуба относительно размещения логотипа на верхнем ярусе трибун. Мы являемся арендаторами, которые по согласованию со стадионом могу производить те или иные изменения.

В данном случае на матче нашей команды привели расположение кресел в исходное состояние, которое было ещe со времен чемпионата мира.

Мы видим только реакцию болельщиков. Наши действия не нарушают никаких договоренностей. Более того, на втором ярусе расположены согласованные баннеры с символикой «Крыльев Советов», к которой, отметим, мы относимся с уважением.

Предполагали, что повышенное внимание будет, но, повторюсь, с нашей стороны нет никакого негатива по отношению к коллегам или болельщикам другой команды», – заявили в «Акроне».