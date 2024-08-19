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  • Комментарий «Акрона» по поводу исчезновения эмблемы «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены»

Комментарий «Акрона» по поводу исчезновения эмблемы «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены»

19 августа 2024, 20:20
4

Пресс-служба «Акрона» объяснила, почему клуб из Тольятти убрал эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса трибун «Самара-Арены».

«Мы не можем комментировать идею другого клуба относительно размещения логотипа на верхнем ярусе трибун. Мы являемся арендаторами, которые по согласованию со стадионом могу производить те или иные изменения.

В данном случае на матче нашей команды привели расположение кресел в исходное состояние, которое было ещe со времен чемпионата мира.

Мы видим только реакцию болельщиков. Наши действия не нарушают никаких договоренностей. Более того, на втором ярусе расположены согласованные баннеры с символикой «Крыльев Советов», к которой, отметим, мы относимся с уважением.

Предполагали, что повышенное внимание будет, но, повторюсь, с нашей стороны нет никакого негатива по отношению к коллегам или болельщикам другой команды», – заявили в «Акроне».

  • Стадион принадлежит не клубу, а Самарской области.
  • «Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ. Их домашняя арена в Жигулевске не соответствует стандартам лиги.
  • Команда проиграла сегодня «Рубину» со счетом 1:2.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон Крылья Советов
Комментарии (4)
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Мордаванин
1724089442
древние акры говорят Волгу выкопали
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BRO_football
1724089548
А ведь сколько говорили, что без своего нормального стадиона пускать в Премьер-лигу не будут? И всё равно сделали исключение. Позорище!
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ivany4
1724092392
На всякий регламент, найдется исключение РФС.)) Сколько Махачкалу мариновали, пока не будет мало-мальски пригодного своего стадиона.
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