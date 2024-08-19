Канчельскис – о судьях РПЛ: «Они слепые, что ли?»

Андрей Канчельскис жестко высказался об арбитрах, работающих на матчах чемпионата России.

«Наверное, спортивный директор «Оренбурга» [Дмитрий Андреев] начал говорить про судейство неспроста. Его взбесило какое-то решение в матче с «Ростовом», а дальше пошло-поехало.

У каждого есть своe мнение. Но я давно говорил, что у нас не лучшее судейство. Что у нас есть VAR, что его нет – без разницы вообще.

Российские судьи боятся взять на себя ответственность. У нас трое сидят на VAR и ещe четверо внизу – скоро судей будет больше, чем игроков на поле. И эта компания не может определить один мелкий момент!

Это просто безобразие! Я бы вообще убрал VAR, потому что судьи стали бы более ответственными. Сейчас всe время они обращаются к VAR. Что там делают три человека в будке? В карты играют? Они не могут посмотреть маленький момент.

Судейство просто безобразное. Они слепые, что ли? Во всeм мире судьи ошибаются, но без VAR хотя бы брали на себя ответственность и было понимание, что есть главный судья.

Сейчас главный не судья, а VAR. Арбитры боятся, что будет большая критика со всех сторон, если он возьмeт на себя ответственность. Они просто бегают в центре поля.

Можно много говорить, но VAR повлиял на всe – на динамику, на главных судей. Здесь надо что-то делать», – считает Канчельскис.