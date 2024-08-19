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Канчельскис – о судьях РПЛ: «Они слепые, что ли?»

19 августа 2024, 16:59
9

Андрей Канчельскис жестко высказался об арбитрах, работающих на матчах чемпионата России.

«Наверное, спортивный директор «Оренбурга» [Дмитрий Андреев] начал говорить про судейство неспроста. Его взбесило какое-то решение в матче с «Ростовом», а дальше пошло-поехало.

У каждого есть своe мнение. Но я давно говорил, что у нас не лучшее судейство. Что у нас есть VAR, что его нет – без разницы вообще.

Российские судьи боятся взять на себя ответственность. У нас трое сидят на VAR и ещe четверо внизу – скоро судей будет больше, чем игроков на поле. И эта компания не может определить один мелкий момент!

Это просто безобразие! Я бы вообще убрал VAR, потому что судьи стали бы более ответственными. Сейчас всe время они обращаются к VAR. Что там делают три человека в будке? В карты играют? Они не могут посмотреть маленький момент.

Судейство просто безобразное. Они слепые, что ли? Во всeм мире судьи ошибаются, но без VAR хотя бы брали на себя ответственность и было понимание, что есть главный судья.

Сейчас главный не судья, а VAR. Арбитры боятся, что будет большая критика со всех сторон, если он возьмeт на себя ответственность. Они просто бегают в центре поля.

Можно много говорить, но VAR повлиял на всe – на динамику, на главных судей. Здесь надо что-то делать», – считает Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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Инсаров
1724077567
Бывший футбольный судья Лапочкин ночью в постели показал жене жёлтую карточку за симуляцию, а затем красную за разговоры с судьёй.
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FCSpartakM
1724078416
По словам Кунчильскиса понятно , во-первых, что матчи он не смотрит и , во-вторых, не понимает, как ВАР вообще работает
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Каратель помойников
1724080399
Они не слепые,они жадные,до денег газовых больно охочи)))
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Ловкий Бубен
1724090685
ВАР прекрасно работает , все решения теперь подкреплены видео материалом как вы просили, только трактовать в вашу пользу моменты никто не будет, трактовка будет по правилам. Днище оно такое , если не в его пользу то судьи слепые, сначала днище орало что нужен ВАР, ввели ВАР , ВАР стал показывать что и так было видно, но для дна если не в его пользу то судьи слепые , теперь днище орет уберите ВАР, дно будет фолить, падать в штрафной, ломать кости, попадать специально в руку и пытаться добиваться трактовки в свою пользу и с ВАРом и без....
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Владимир-Патраков-vkontak
1724150553
Надо: - строго наказывать за пустой и ,часто, провокационный базар с судьями игроков на поле,они носятся по полю за судьей с выпученными глазенками и мешают работе; - строго наказывать за симуляцию, уже не футбол, а цирк какой-то, соревнуются кто лучше устроит драму на поле, хамы! - убирать безжалостно судей, проявляющих излишнюю лояльность к действиям игроков команд из Москвы и Питера. Что-то я и не помню, когда столичные тренеры бросались в рьяные споры с судьёй, получали за это карточки, а провинциалы и игроки и тренеры обвешаны карточками. А почему - см. п.2 - вспомните, что футбол это спорт, его смотрят дети, часто это праздник для простого человека, не хамите нам, не устраивайте из любимой игры миллионов грязное шоу!
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Таарон
1724488339
Надо: "обвешать" судей камерами и микрофонами. Готов быть судьёй? Тогда будь готов находиться 24/7 под увеличительным стеклом.
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