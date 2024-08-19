Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

Александр Мостовой высказался о предстоящей игре 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Сначала Вендел получил травму, а теперь – Глушенков. Это холодный душ для «Зенита». Когда такое происходит, все думают, кто возьмет на себя роли лидеров. Отдельно похвалю Андрея Мостового, потому что с такой фамилией надо забивать.

Теперь будет интересная игра со «Спартаком», но она состоится в Петербурге. У «Зенита» 15 человек, которые сидят на замене и могут без проблем выйти на поле. Равноценная замена Венделу и Глушенкову будет, но на это нужно время», – считает Мостовой.