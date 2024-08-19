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  • Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

19 августа 2024, 14:46
18

Александр Мостовой высказался о предстоящей игре 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Сначала Вендел получил травму, а теперь – Глушенков. Это холодный душ для «Зенита». Когда такое происходит, все думают, кто возьмет на себя роли лидеров. Отдельно похвалю Андрея Мостового, потому что с такой фамилией надо забивать.

Теперь будет интересная игра со «Спартаком», но она состоится в Петербурге. У «Зенита» 15 человек, которые сидят на замене и могут без проблем выйти на поле. Равноценная замена Венделу и Глушенкову будет, но на это нужно время», – считает Мостовой.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 24 августа.
  • Начало матча – в 17:30 мск.
  • В случае победы москвичи обойдут петербуржцев в таблице РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (18)
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ilich55
1724068720
"но на это нужно время" Саня, а ожидания-то где? Забыл сказать или ещё не придумал?
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oyabun
1724068786
Правильно говорит. У Зенита 2 равноценных состава. Травмировано хоть и ведущих, но 2 игрока. Так если вспомнить то у Спартака из игроков основы на травме Дуарте и Чернов, а главный форвард Соболев вообще без вариантов играть не будет. Так что оценивать результат поединка по количеству травмированных игроков такое себе..
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andr45
1724071005
Для м...дака Мостового небольшая информация: В составе «Зенита» играют 14 иностранных футболистов, общая рыночная стоимость которых составляет 135,5 миллиона евро. В «Спартаке» выступают 10 легионеров, общая рыночная цена которых оценивается в 39,5 миллиона евро, что в 3,4 раза меньше, чем у «Зенита». Как справедливо отмечает oyabun, в «Спартаке» сейчас нет Дуарте и Чернова — ведущих правых центральных защитников, а также Соболева, которого все эксперты называют «выдающимся». То есть «Спартак» играет без трёх основных игроков стартового состава.
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andr45
1724071410
АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ «Отдельно похвалю Андрея Мостового» Ему вторит БАРРИОС: «Мостовой петушара»
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alex1951
1724074509
Как погляжу ,тут все великие тактики собрались.... Но хочу заметить ,что все это болтовня ... Будет день ,будет и пища .... Возьмем хотя игру Химки - Зенит.... Ну хоть ,кто нибудь сомневался ,что Зенит не разнесет в пух и прах дебютанта?Так ,что запомните орлы :Никто не хотел умирать! (был такой фильм)
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Сам_себе_сказал
1724076317
рыла ща повылизают,специалисты
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zigbert
1724077070
Победит тот кто больше этого хочет и заслуживает. Не исключена и ничья. Главное не хотелось бы судейских ошибок.
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Ниф-Ниф
1724079182
Зенит - позор российского футбола!
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Каратель помойников
1724080291
Будем посмотреть что и как...
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