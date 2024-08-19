Кудряшов высказался о соперниках сборной России в сентябрьских матчах

Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов оценил выбор соперников для национальной команды по товарищеским матчам в сентябре.

Россияне встретятся с Вьетнамом и Таиландом.

Игры пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.

– Интересные ли это соперники в настоящий момент?

– Думаю, что нет. После матча с Сербией это не самые сильные азиатские страны, и это не уровень нашей сборной. Это будут две несложные игры для сборной.

– То есть ждете разгрома, как в матче с кубинцами?

– Может быть, не такой, но около того.

– Как вы относитесь к тому, что сборная полетит так далеко? Не станет ли проблемой разница во времени при возвращении?

– Играть там будет непривычно, все‑таки другой климат и другая влажность, но думаю, что футболисты не будут там так долго находиться.

Больших проблем не доставит ни погода, ни время. Ну и медицинский штаб сделает все возможное, чтобы длительный перелет не сказался на футболистах.