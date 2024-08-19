Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в 5-м туре РПЛ против «Пари НН» (2:1).

Краснодарцы уступали в счете.

Дубль с замены оформил Мозес Кобнан.

«Это победа наших болельщиков и для наших болельщиков. То, что было на трибунах сегодня, – пример, как надо поддерживать свою команду. Соперник большими силами оборонялся, мы не могли долго вскрыть этот блок. Нас гнали вперед, нас поддерживали, верили до конца. Это сыграло свою роль.

В первом тайме сами подарили гол сопернику, что облегчило им игру, они стали играть глубже, немножко затягивать время. Но мы верили, что можем переломить ход матча. Стало много доставок мяча в штрафную, и фланговых, и забросов, и со стандартов. Это принесло свои плоды. Мы измотали соперника. Вся команда заслужила победу», – сказал Мусаев.