Игрокам «Ростова» не платят премиальные за матчи

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий после матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

Ростовчане после 1-го тайма уступали в 2 мяча.

Дубль оформил форвард Николай Комличенко.

«Что произошло после перерыва? Ничего не произошло. Команда и в первом тайме хорошо играла, просто не смогли реализовать свои моменты. Не забили пенальти.

Будут ли тройные премиальные? У нас вообще нет премиальных. Только по итогу сезона», – сказал Арутюнянц.

«Ростов» идет в РПЛ 4-м.

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