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  • Суперкубок Саудовской Аравии. Гол Роналду не помог «Аль-Насру» избежать разгрома в финале от «Аль-Хиляля»

Суперкубок Саудовской Аравии. Гол Роналду не помог «Аль-Насру» избежать разгрома в финале от «Аль-Хиляля»

17 августа 2024, 21:30
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«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

В решающем матче форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счет, но затем соперник забил четырежды и выиграл турнир. Последний гол у «Аль-Хиляля» на счету экс-игрока «Зенита» Малкома.

Ранее в полуфинале турнира Роналду забил мяч и отдал голевой пас. Португалец за время выступлений в «Аль-Насре» выиграл только Клубный кубок арабских чемпионов.

В прошлом сезоне «Аль-Хиляль» с Малкомом выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Саудовской Аравии. Теперь команда победила в Суперкубке второй год подряд.

Саудовская Аравия. Суперкубок. Финал

«Аль-Наср»«Аль-Хиляль» – 1:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 4; 1:1 – Милинкович-Савич, 55; 1:2 – Митрович, 63; 1:3 – Митрович, 69; 1:4 – Малком, 72.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Наср Роналду Криштиану
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subbotaspartak
1723949504
Нахиляли Роналде
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