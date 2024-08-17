Асхабадзе объяснил возвращение Пятибратова в «Факел»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера.

Тренер пришел из «Чайки», сменив Игоря Черевченко.

– Почему решили назначить новым главным тренером именно Пятибратова? Он был единственным вариантом?

– Не буду рассказывать про различные варианты развития событий, кандидатов. Здесь мы упираемся в наши возможности. В любом случае теперь Дмитрий Пятибратов вернулся на должность главного тренера «Факела». Как все знают, он именно у нас получил практику и статус в этом качестве. Уверены, что его эмоции и опыт, а также понимание, что такое Воронеж, воронежские болельщики и осознание всех ограничений и проблем, которые есть в «Факеле», помогут Дмитрию Анатольевичу всe это воспринять адекватно и перебороть.

Мы довольны, что назначили Пятибратова главным тренером нашей команды. Он свою состоятельность доказал в «Чайке» – это факт, который нельзя оспаривать. Поэтому, думаю, всe у нас сложится и с этим тренером сделаем шаг вперед.

В новом сезоне воронежцы стартовали с 4 поражений в 5 матчах.

«Факел» идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

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