Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Крылья Советов»: 17 августа

Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Крылья Советов». Игра состоится 17 августа, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Даса, Майсторович, Бальбуэна, Лаксальт, Чавес, Фомин, Карраскаль, Бителло, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Гальдамес, Витюгов, Бабкин, Орозко, Ежов, Олейников, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин.

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