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  • Ещенко: «Что будут говорить критики «Спартака», если он станет чемпионом?»

Ещенко: «Что будут говорить критики «Спартака», если он станет чемпионом?»

17 августа 2024, 15:47
3

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о трансферной кампании клуба.

«Трансферы, которые совершает «Спартак», – решение тренера и руководства. Если тратят большие деньги на легионеров, значит, могут себе позволить. Насколько это эффективно, можно будет сказать только в конце сезона. Как иначе?

Многие критикуют «Спартак» за такие траты на иностранцев, но в чeм проблема, если будет результат? Что будут говорить, если вдруг «Спартак» чемпионом станет? Если результата не будет, другой разговор», – сказал Ещенко.

«Спартак» этим летом подписал следующих игроков:

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (3)
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Цугундeр
1723899181
Будут говорить .."Хорошо , что Ещенко не было.."
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NewLife
1723903818
Будут говорить, что в подотдел очистки надо набирать новую команду и поменьше пздить)).
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BuenosArgentina
1723904110
Еще один гений, причина критики как раз потому что Спартак пока только чемпион второй восьмерки, поэтому и критикуют, мы же не секта которая поливает грязью конкурентов из ненависти, вот станет Спартак чемпионом , тогда и посмотрим
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