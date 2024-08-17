Ещенко: «Что будут говорить критики «Спартака», если он станет чемпионом?»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о трансферной кампании клуба.

«Трансферы, которые совершает «Спартак», – решение тренера и руководства. Если тратят большие деньги на легионеров, значит, могут себе позволить. Насколько это эффективно, можно будет сказать только в конце сезона. Как иначе?

Многие критикуют «Спартак» за такие траты на иностранцев, но в чeм проблема, если будет результат? Что будут говорить, если вдруг «Спартак» чемпионом станет? Если результата не будет, другой разговор», – сказал Ещенко.

«Спартак» этим летом подписал следующих игроков: