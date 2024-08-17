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  • Глава «Факела» пожаловался на нарушение спортивного принципа

Глава «Факела» пожаловался на нарушение спортивного принципа

17 августа 2024, 14:12

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о трудностях в жизни команды.

  • В Воронеже запретили играть со зрителями.
  • Матч 5-го тура РПЛ против «Спартака» перенесен в Москву.
  • На этой неделе «Факел» уволил главного тренера Игоря Черевченко и назначил Дмитрия Пятибратова.

– Как «Факел» будет выживать в новых условиях?

– Вопрос правильно поставлен с точки зрения формулировки «выживать». В данной ситуации мы ее принимаем и, как всегда, идем вопреки. Мы выживаем. За счет конструктивной работы. Нам это не впервой. Поэтому, несмотря ни на что, включая перенос матча из Воронежа или игру без болельщиков, мы докажем свою состоятельность. По крайней мере, за это побьемся.

Время расставит всe на свои места, поэтому говорить о далеком будущем и озвучивать какие-то лозунги нецелесообразно. Но 100% мы будем отдавать все силы на то, чтобы показывать в сложившихся условиях хорошие результаты. Многие наши коллеги не понимают, что такое работать в таких условиях. И я много получал звонков на эту тему.

– Вы про финансовые условия?

– Про все условия, которые окружают «Факел». Включая логистику и теперешние переносы. Скажем так, это прямое нарушение спортивного принципа, но мы не будем плакаться и предъявлять к кому-либо претензии. Мы просто двигаемся дальше. И я думаю, что исправим ту турнирную ситуацию, в которой сейчас находимся. Полагаю, что всe в наших руках, в руках команды. Все игроки это понимают.

Как всегда было, «Факел» определенные трудности на определенном этапе немножко понижают, а потом закаляют. Ребята в закалке готовы у нас работать достойно. И я думаю, мы свое положение так или иначе исправим. Лично я в это верю. По крайней мере, если взять игру Кубка против «Акрона», то даже с учетом поражения игра «Факела» в первом тайме принесла определенные позитивные эмоции с точки зрения состояния команды.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Факел Асхабадзе Роман
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