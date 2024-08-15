Перес прокомментировал дебют Мбаппе за «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился впечатлениями от первого матча Килиана Мбаппе в составе мадридцев.

Нападающий этим летом перешел из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

Он дебютировал в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» (2:0).

Француз забил 2-й гол «Реала».

«Эта победа и титул дадут нам много энергии на долгий и сложный сезон.

Я видел, как Килиан был очень счастлив, забив первый гол в футболке «Реала».

Дебютировать в такой ситуации было непросто, и это придаст ему уверенности провести хороший сезон», – сказал Перес.