Перес прокомментировал дебют Мбаппе за «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился впечатлениями от первого матча Килиана Мбаппе в составе мадридцев.
- Нападающий этим летом перешел из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
- Он дебютировал в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» (2:0).
- Француз забил 2-й гол «Реала».
«Эта победа и титул дадут нам много энергии на долгий и сложный сезон.
Я видел, как Килиан был очень счастлив, забив первый гол в футболке «Реала».
Дебютировать в такой ситуации было непросто, и это придаст ему уверенности провести хороший сезон», – сказал Перес.
Источник: Marca