Зиньковский ответил на вопрос о переходе в «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Локомотив».

– Много слухов о твоeм будущем. Была информация о «Локомотиве». Можешь успокоить болельщиков «Спартака», что ты останешься?

– Это уже давно, да. Честно, не знаю, как ответить. Вижу эти новости, как и вы.