Зиньковский ответил на вопрос о переходе в «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Локомотив».
– Много слухов о твоeм будущем. Была информация о «Локомотиве». Можешь успокоить болельщиков «Спартака», что ты останешься?
– Это уже давно, да. Честно, не знаю, как ответить. Вижу эти новости, как и вы.
- В этом сезоне 28-летний футболист провел 6 матчей, отдал 3 голевые передачи.
- Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает полузащитника в 3 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»