Семак прокомментировал победу над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (1:0) сказал, что игра получилась напряженной.

«Хорошая кубковая игра, футболисты, которые играют меньше, получили определенную игровую практику. Добились победы, поздравляю команду и болельщиков с победой, будем готовиться к следующему матчу.

Не могу сказать, что у «Рубина» были опасные моменты. Были потери и удары издали. Что касается моментов, у нас во втором тайме были хорошие моменты. Забей второй, было бы поспокойнее. А счет 1:0 – зыбкий достаточно, напряжение чувствовалось. Но это нравится болельщикам, это хорошо.

Второй тайм мне понравился больше, чем первый, и по качеству, и по результату. В первом тайме не хватало последнего паса.

Клаудиньо сыграл больше, потому что пропустил начало сезона, был после травмы. Поэтому сегодня ему нужно было больше сыграть. Что касается приобретения Дркушича, пока на поле его не видел, он только начинает готовиться, пропустил много, место для него найдется, конкуренция никому не помешает», – сказал Семак.

Единственный гол «Зенита» на 58‑й минуте забил полузащитник Дмитрий Васильев.

Команда Сергея Семака выиграла второй матч на групповом этапе, набрала 6 очков и лидирует в квартете D. «Рубин» Рашида Рахимова с тремя очками идет вторым в группе.

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