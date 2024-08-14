Мостовой объяснил, за счет чего «Зенит» установил свою гегемонию

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой объяснил доминирование «Зенита» в РПЛ.

Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.

«Зенит» лидирует в этом сезоне.

«Гегемония «Зенита» уже воспринимается как норма. Это плоды большой работы, которую проделали сине-бело-голубые в последние годы. В «Зенит» покупают хороших игроков за адекватные деньги, а некоторых еще потом и продают дороже, чем купили.

«Спартак», например, тратит не меньше «Зенита», а результатов нет. Хотя финансовые возможности у этих двух клубов приблизительно одинаковые», – сказал Мостовой.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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