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  • Мостовой объяснил, за счет чего «Зенит» установил свою гегемонию

Мостовой объяснил, за счет чего «Зенит» установил свою гегемонию

14 августа 2024, 15:13
31

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой объяснил доминирование «Зенита» в РПЛ.

  • Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в этом сезоне.

«Гегемония «Зенита» уже воспринимается как норма. Это плоды большой работы, которую проделали сине-бело-голубые в последние годы. В «Зенит» покупают хороших игроков за адекватные деньги, а некоторых еще потом и продают дороже, чем купили.

«Спартак», например, тратит не меньше «Зенита», а результатов нет. Хотя финансовые возможности у этих двух клубов приблизительно одинаковые», – сказал Мостовой.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (31)
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DOCTOR PENALTY
1723638779
Жулики и дебилы..., по-другому про селекционеров и руководство Спартака сказать невозможно. (((
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FCSpartakM
1723639077
самое удивительное, что эти газпромовские чудики верят в эту чушь.
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Цугундeр
1723640038
Первоначальное накопление капитала ( по Марксу)), исторический процесс, в ходе которого создаются условия для капиталистического производства. У некоторых производства нет .Даже социалистическое потеряно. «Гегемония «Зенита» воспринимается уже не как норма. Как догма. И "руководство к действию " .)
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NewLife
1723640739
Кто-то пишет эти тексты, а помойный рб спорт просто подставляет авторов типа Моста и Канчелки. Почему я так считаю, потому что на днях уже читал такой на 99% совпадающий по тексту хвалебный пук от другого автора. Не буду искать, не хочу испачкаться в этих помоях. Позор немытым.
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Romeo 123
1723640768
Так то мостовой в этот раз правду сказал, но без Спартака, чемпионат был бы очень скучный, и это тоже правда
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weglow87
1723641821
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Пингвины Антарктиды/Толян
1723643583
Нет победы там, где нет конкуренции... Газпром может и сборную Бразилии по футболу приобрести, и она выйдет на поле в футболках Зенита, но будет ли это Зенит?
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saf05
1723646694
Газпрём
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