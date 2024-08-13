Камавинга травмировался на тренировке «Реала» и едва не заплакал

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл из строя на неопределенный срок.

На сегодняшней тренировке француз получил травму и ушел с поля, заметно хромая. При этом он едва не заплакал.

Точный диагноз и сроки восстановления 21-летнего футболиста станут известны после прохождения углубленного медобследования.

По информации журналиста Марио Кортеганы, повреждение Камавинга оказалось несерьезным. Крестообразные связки он точно не порвал.

Участие хавбека в завтрашнем матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» исключено.